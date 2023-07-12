Работа с тюменцами и исполнение наказов – в приоритете

Городские депутаты отчитываются о работе за год.

Тюменские депутаты отчитываются о результатах своей деятельности. Информация ежедневно размещается на официальном сайте городской думы.

Так, одним из первых отчитался председатель гордумы Евгений Заболотный. Он отметил, что за отчетный период проведено 8 заседаний думы, принято 94 решения, из них 22 являются муниципальными нормативными правовыми актами.

Кроме того, депутатом в работу принято 53 обращения граждан – индивидуальных и коллективных, в том числе два письменных и 51 устное. В ходе личных приемов граждан с вопросами обратились 10 тюменцев. Чаще всего обращения касались жилищно-коммунального хозяйства, социальной поддержки различных категорий граждан, благоустройства городского пространства, здравоохранения и строительства.

– Велась и активная работа по исполнению наказов жителей. Уже реализованы те, что поступили от жителей с начала работы седьмого созыва, – отметил Евгений Заболотный.

В числе наиболее важных депутат выделил завершение строительства двух средних школ – в деревне Казарово и в 4-м Заречном микрорайоне Тюмени, а также реконструкцию стадиона на территории гимназии № 1, одной из старейших в областном центре

– В течение указанного периода Тюменская городская дума была в лидерах внимания СМИ Урала. Депутаты активно работали с жителями, участвовали в принятии важных решений для города, а также в значимых массовых мероприятиях, – резюмировал Евгений Заболотный.

Около 60 обращений в работу принял депутат Александр Гунбин, избранный по одномандатному избирательному округу № 20. Часть обращений индивидуальные, касающиеся личных интересов граждан, но были и коллективные. Основная масса касалась сферы благоустройства, транспортного обслуживания, сноса или капитального ремонта жилого фонда и оказания социальной поддержки населению.

Особое внимание реализации наказов уделял в своей деятельности и депутат по одномандатному избирательному округу № 21 в Восточном округе Александр Григорьев. Совместно с администрацией города и управой народному избраннику удалось решить несколько волнующих жителей вопросов, в том числе комплексно благоустроить дворовую территорию на улице Космонавтов, 33а. В результате в округе появился еще один современный двор с малыми архитектурными формами и спортивными сооружениями для детей и взрослых.

Депутат Юрий Дранчук за отчетный период провел 54 приема граждан, в результате которых тюменцам оказали помощь по разным направлениям: кому-то помогли с юридической консультацией, а кому-то разъяснили сроки строительства тех или иных объектов. На особом контроле народного избранника остаются вопросы содержания, обслуживания, капитального и текущего ремонта жилищного фонда и благоустройства городских округов. Для их решения Юрий Дранчук тесно взаимодействует с управой Калининского округа, службой заказчика управы КАО, управляющими и ресурсосберегающими организациями.

Дмитрий Елагин, являясь депутатом Тюменской городской думы по избирательному округу № 22, за свою отчетную деятельность принял в работу 42 письменных и устных обращения. Народный избранник провел 21 выездную встречу с жителями города. Горожане обращались к депутату с вопросами различного характера, начиная от организации движения транспорта во внутриквартальных проездах и заканчивая содержанием и ремонтом мест общего пользования. В числе актуальных запросов также оставались услуги сферы жилищно-коммунального хозяйства и оказание социальной поддержки.

На все запросы народный избранник старался реагировать максимально оперативно и прилагал все усилия для решения. Так, при активном содействии Дмитрия Елагина построена единственная школа в микрорайоне Ново-Патрушево – № 56, рассчитанная на 1 200 мест и оснащенная по современным форматам образовательной среды. Этот вопрос на протяжении длительного времени депутат поднимал на профильных комиссиях и заседаниях думы.

Исполнение наказов избирателей в отчетном периоде оставалось в приоритете и у Александра Захарова, являющегося депутатом по избирательному округу № 24. Из 18 поступивших наказов народный избранник исполнил 12, в том числе инициировал строительство спортивно-оздоровительного и культурного центра на месте здания-долгостроя на улице Александра Логунова. Завершить объект планируют в первом квартале 2024 года. В стадии утверждения находятся проекты по строительству спортивных площадок и благоустройство территорий школ № 68 и № 70.

Параллельно при содействии народного избранника решались вопросы оказания социальной поддержки и предоставления горожанам услуг сферы ЖКХ.

Подробно ознакомиться с отчетами депутатов можно на сайте Тюменской городской думы.