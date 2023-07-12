Синоптики передали с 13 июля шквалистый ветер, град, грозу и ливни по Тюменской области

Синоптики передали грозу и град в Тюмени. Фото: Виктория Гаврик

Ливни, крупный град и штормовой ветер до 25 метров в секунду, а также грозы – все вышеперечисленные погодные явления ожидаются в Тюменской области 13 и 14 июля 2023 года. Об этом рассказали в региональном правительстве.

– Ливни, крупный град, сильный ветер с порывами 25 метров в секунду и более, грозы ожидаются в Тюменской области днем 13 июля и в течение суток 14 июля, – заявили в информационном центре правительства Тюменской области.

Напомним, 10 и 11 июля аномальная жара в Тюмени побила рекорд 1972 года.