Доктор социологических наук оценил важность концерта под руководством Игоря Бутмана в Тобольске

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Доктор социологических наук Роман Овчаренко оценил концерт джазового квинтета под руководством народного артиста России Игоря Бутмана, а также Тюменского филармонического оркестра под управлением Юрия Медяника. Музыканты выступили в рамках XIV музыкального фестиваля «Лето в Тобольском кремле». Мероприятие состоялось на Красной площади в Тобольске, его посетили больше 3 тысяч слушателей.

– Остается только позавидовать Тобольску и его жителям – они получили море позитива и наслаждение от хорошей музыки. В целом отрадно осознавать, что Тобольск нашего времени ассоциируется в большей степени с туризмом и с культурными мероприятиями и событиями, такими как фестиваль «Лето в Тобольском кремле», – отметил Роман Овчаренко.

Доказательством этого, отметил эксперт, служит шквал эмоций, который вызвало у слушателей совместное исполнение джазовым и симфоническим коллективами классического произведения Николая Римского-Корсакова «Полет шмеля».

В 2024 году фестивалю «Лето в Тобольском кремле» исполнится пятнадцать лет, а Тюменская область отметит 80-летний юбилей.