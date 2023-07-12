Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Два человека пострадали в ДТП с автобусом на федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень. Здесь столкнулись рейсовый автобус, следующий по маршруту Тюмень – Талица, и автомобиль Toyota.

В среду, 12 июля, в первом часу дня на 310-м километре магистрали произошла авария, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

– 40- летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля. Среди пассажиров автобуса никто не пострадал, все они продолжили путь на другом автобусе, – дополнили в ГИБДД.

Травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля, им оказана необходимая медицинская помощь. Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП.