Четверть сотрудников «Страны» используют нейросети в своей работе

Фото: Артем Сонсин.

Аналитики федерального застройщика «Страна Девелопмент» провели опрос среди сотрудников компании и выяснили, что 25% сотрудников используют в своей работе нейросети. Основными сферами применения нейросетей стали сбор или поиск профессиональной информации, составление и проверка текстов, осуществление строительного контроля, поиск референсов.

Большинство сотрудников «Страны» считают, что нейросети потенциально могли бы быть полезны в их работе. Среди основных целей использования – систематизация поиска документов и информации, реализация учебных программ, творчество, генерация рекламных кейсов для релевантной целевой аудитории, мониторинг и исправление ошибок, выполнение рутинных задач и др.

Фото: Артем Сонсин.

По мнению сотрудников компании, в будущем нейросети смогут перенять на себя задачи трассировок, простого подбора агрегатов, оставив инженерам разработку принципиальных схем и сложных нетиповых узлов. Возможно, нейросети даже смогут заменить BIM-менеджеров и специалистов по планированию. Кроме того, будут усовершенствованы процессы проектирования: нейросети могут помочь архитекторам быстрее и точнее генерировать идеи и концепции проектов, а также предсказывать потенциальные сложности их последующей реализации.

Справка

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. метров.

В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему ввода жилья. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

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