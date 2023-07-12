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НовостиПроисшествия12 июля 2023 7:42

В Тюменской области и еще пяти регионах РФ из-за жары могут расплавиться ж/д рельсы

Температура воздуха в регионах РФ превышает среднеклиматическую на 5 – 8 градусов
Серафима Краснова
Температура воздуха в регионах РФ превышает среднеклиматическую на 5-8 градусов.

Температура воздуха в регионах РФ превышает среднеклиматическую на 5-8 градусов.

Фото: Татьяна Коркина

О таких последствиях мощной жары предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

– В этих регионах существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна, – сообщили в ВНИИ ГОЧС.

Вышесказанное относится к Тюменской области, а также к Омской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской. Именно в этих субъектах России сохраняется аномально жаркая погода. Температура воздуха в регионах РФ, по данным синоптиков, превышает среднеклиматическую в среднем на 5 – 8 градусов.