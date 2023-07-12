Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+36°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 июля 2023 7:34

В Тюмени 11 июля из-за жары пять человек вызвали скорую помощь после перегрева на солнце

Каждый из пострадавших жителей перегрелся на солнце
Серафима Краснова
Каждый из пострадавших жителей перегрелся на солнце.

Каждый из пострадавших жителей перегрелся на солнце.

Фото: Татьяна Коркина

Жаркая погода повлияла на здоровье некоторых граждан. 11 июля помощь врачей оказалась нужна пятерым тюменцам с солнечными и тепловыми ударами. 18-летняя девушка перегрелась на солнце, возвращаясь домой на автобусе. У красавицы потемнело в глазах, появилось головокружение, тошнота и потливость. Благодаря работе медиков скорой состояние пациентки улучшилось.

– 50-летний мужчина весь день работал на улице, а когда пришел домой в десятом часу вечера, почувствовал общую слабость и дискомфорт. Родные вызвали сразу бригаду скорой, после оказанной помощи состояние мужчины стабилизировалось, – рассказали в пресс-службе станции скорой помощи.

Другим пациентам также госпитализация не понадобилась. Каждый из пострадавших жителей перегрелся на солнце, им хватило менее 40 минут под открытым небом.

Напомним, аномальная жара в Тюмени 10 и 11 июля дважды побила рекорд 1972 года.