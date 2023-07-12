В Тюмени 11 июля из-за жары пять человек вызвали скорую помощь после перегрева на солнце

Каждый из пострадавших жителей перегрелся на солнце. Фото: Татьяна Коркина

Жаркая погода повлияла на здоровье некоторых граждан. 11 июля помощь врачей оказалась нужна пятерым тюменцам с солнечными и тепловыми ударами. 18-летняя девушка перегрелась на солнце, возвращаясь домой на автобусе. У красавицы потемнело в глазах, появилось головокружение, тошнота и потливость. Благодаря работе медиков скорой состояние пациентки улучшилось.

– 50-летний мужчина весь день работал на улице, а когда пришел домой в десятом часу вечера, почувствовал общую слабость и дискомфорт. Родные вызвали сразу бригаду скорой, после оказанной помощи состояние мужчины стабилизировалось, – рассказали в пресс-службе станции скорой помощи.

Другим пациентам также госпитализация не понадобилась. Каждый из пострадавших жителей перегрелся на солнце, им хватило менее 40 минут под открытым небом.

Напомним, аномальная жара в Тюмени 10 и 11 июля дважды побила рекорд 1972 года.