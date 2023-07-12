Самый жаркий день в Тюмени прогнозируют 12 июля 2023 года

Пик аномальной жары в Тюменской области придется на 11-12 июля. Фото: Виктория Гаврик

Оранжевый уровень пожарной опасности из-за жаркой погоды продлили в Тюменской области. 12 июля в регионе имеется вероятность стихийных бедствий, рассказали в пресс-службе Росгидрометцентра.

– Тюменская область. Местами ожидается опасное явление – сильная жара, максимальная температура воздуха плюс 36 градусов и выше. Местами высокая пожарная опасность, – указали синоптики.

Напомним, пик аномальной жары в Тюменской области придется на 11-12 июля. В четверг температура воздуха в регионе начнет стремительно снижаться.

Отметим, аномальная жара в Тюмени 10 и 11 июля дважды побила рекорд 1972 года.