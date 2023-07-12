Рекордное количество китайской техники поступило в Тюменскую область в первом полугодии 2023 года

Фото: таможенная служба Тюменской области.

Рекордное количество спецтехники из Китая оформили тюменские таможенники. В первом полугодии 2023 года на юг региона поступило 1 366 единиц самосвалов, седельных тягачей, автобусов и автокранов из Китая. Об этом рассказали в таможенной службе Тюменской области. Таким образом, показатель вырос на 40% по сравнению с данными за весь 2022 год.

– Тюменские предприниматели делают выбор в основном в пользу самосвалов. Мы уже оформили 358 единиц такой техники в этом году. На втором месте – седельные тягачи, которые бизнесмены ввезли в количестве 150 штук. По сравнению с первым полугодием 2022 года частота ввоза спецтехники увеличилась в 3 раза. С прошлого года в регион завозят экскаваторы: 22 – в прошлом году и 23 – в этом. Также среди новинок товарной номенклатуры 6 единиц тракторов. На последние, кстати, с 1 июля увеличились коэффициенты утилизационного сбора. Прошу предпринимателей обратить на это внимание, – отметил руководитель Тюменского таможенного поста Александр Хмелев.

Добавим, от двух до пяти раз увеличился коэффициент расчета сумм утилизационного сбора для самоходных машин.

Напомним, в Тюмени начали дешеветь китайские автомобили 2022 года выпуска. Прошлогодняя партия прибыла в регион только в феврале.