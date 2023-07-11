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НовостиПроисшествия11 июля 2023 13:17

В Тюмени из-за страшной жары загорелся автомобиль на Суходольской

Возгорание было оперативно ликвидировано
Серафима Краснова
Фото: МЧС России по Тюменской области.

Фото: МЧС России по Тюменской области.

В Тюмени из-за страшной жары загорелся автомобиль. Так, машина марки Hyundai вспыхнул сегодня днем, 11 июля, на улице Суходольской. По данным МЧС, возгорание было оперативно ликвидировано, в пожаре никто не пострадал. В результате капот автомобиля почти полностью выгорел, материальный ущерб оценивается.

В комментариях жители предположили, что пожар произошел из-за аномальной жары.

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

– Автомобиль вспыхнул из-за сильной жары, благо вовремя успели потушить, – пишут пользователи в группе «ЧП Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, погиб мотоциклист, который попал в страшное ДТП в Тюмени. На Московском тракте столкнулись Nissan и мотоцикл. Причина – нарушение очередности проезда. От удара машина загорелась. Пострадали два человека.