Циклон с юго-запада прольет на Тюменскую область половину месячной нормы осадков. Фото: Виктория Гаврик

По данным синоптиков, жара в Тюменской области отступит в пятницу, 14 июля 2023 года, Согласно предварительному прогнозу, дневная температура в Тюмени в эти сутки составит +20 градусов днем, местами до +18.

Кроме того, по данным метеорологов, во вторник, 18 июля, в регионе ожидается дождь. Как сообщает Обь-Иртышское УГМС, днем 18 июля 2023 года в Тюменской области прогнозируются дожди от небольших до сильных, гроза, днем возможен град.

Ночью с 17 на 18 июля на регион с юго-запада зайдет циклон с мощнейшими ливнями. В некоторых районах прогнозируется свыше 20 мм осадков.

Добавим, в среду, 12 июля, переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшой дождь, в отдельных районах гроза, ветер северо-западный, северный с переходом на юго-западный, западный ночью, 3 – 8 м/с, днем местами порывы до 14 м/с, температура ночью +12...+17, днем +27...+32 градуса.