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НовостиПроисшествия11 июля 2023 12:47

У села Дубровное Ярковского района на реке утонул подросток

10 июля подростки решили перейти протоку вброд
Серафима Краснова
10 июля подростки решили перейти протоку реки вброд.

10 июля подростки решили перейти протоку реки вброд.

Фото: Виктория Гаврик

Еще одна трагедия произошла в Тюменской области. Вода, как магнит, притягивает жителей в жару, и часто отдых заканчивается печально. Так произошло и в этот раз. 10 июля на реке Туре у села Дубровное Ярковского района подростки решили перейти протоку вброд.

– Один из них угодил в омут и, к сожалению, утонул. Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает, что в период летних каникул и отпусков отдыхающим необходимо соблюдать правила поведения и меры безопасности на воде, – рассказали в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

Спасатели напомнили жителям о правилах безопасности на воде:

- не заходите в воду и не ныряйте в незнакомых местах. На дне водоемов могут быть острые камни, металлические предметы, глубокие ямы;

- при использовании плавательных средств (лодки, катера, гидроциклы, sup-борды и т.д.) надевайте спасательные жилеты;

- не заплывайте далеко от берега;

- в воде нет места шалостям. Любая, даже самая безобидная, может обернуться бедой;

- если вас подхватило течение, не пытайтесь плыть против него. Плывите по течению, но по направлению к берегу.

Напомним, в реке Туртас в Уватском районе нашли тело пропавшего рыбака.