У села Дубровное Ярковского района на реке утонул подросток

10 июля подростки решили перейти протоку реки вброд. Фото: Виктория Гаврик

Еще одна трагедия произошла в Тюменской области. Вода, как магнит, притягивает жителей в жару, и часто отдых заканчивается печально. Так произошло и в этот раз. 10 июля на реке Туре у села Дубровное Ярковского района подростки решили перейти протоку вброд.

– Один из них угодил в омут и, к сожалению, утонул. Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает, что в период летних каникул и отпусков отдыхающим необходимо соблюдать правила поведения и меры безопасности на воде, – рассказали в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

Спасатели напомнили жителям о правилах безопасности на воде:

- не заходите в воду и не ныряйте в незнакомых местах. На дне водоемов могут быть острые камни, металлические предметы, глубокие ямы;

- при использовании плавательных средств (лодки, катера, гидроциклы, sup-борды и т.д.) надевайте спасательные жилеты;

- не заплывайте далеко от берега;

- в воде нет места шалостям. Любая, даже самая безобидная, может обернуться бедой;

- если вас подхватило течение, не пытайтесь плыть против него. Плывите по течению, но по направлению к берегу.

Напомним, в реке Туртас в Уватском районе нашли тело пропавшего рыбака.