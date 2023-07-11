Беременную тюменку, звезду шоу «Мужское / Женское», лишили родительских прав

Фото: скриншот программы «Мужское / Женское».

Беременную тюменку, которая стала звездой шоу «Мужское / Женское», лишили родительских прав. Жители Исетского района Виталий и Алена являются родителями малолетних детей, трех и двух лет. Бабушка этих малышей Ольга Нохрина борется за опекунство над внуками, так как родители не занимаются воспитанием и содержанием детей, не заботятся об их здоровье, злоупотребляют спиртным.

– Мать лишена родительских прав, но снова ждет ребенка. Сегодня Исетским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску Межрайонного управления социальной защиты населения департамента социального развития Тюменской области к А. о лишении родительских прав, – рассказали в пресс-службе судов.

Напомним, ранее решением суда родители были ограничены в родительских правах, с них взысканы алименты. Более того, мать уже привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Ее задолженность составляет 293 тысячи рублей.