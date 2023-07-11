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НовостиПроисшествия11 июля 2023 11:50

В ДТП под Тюменью автомобилист въехал в опору ЛЭП и погиб

Смертельная авария произошла в селе Абатском в Тюменской области
Серафима Краснова
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Смертельная авария произошла в селе Абатском в Тюменской области. Автомобиль Nissan въехал в опору ЛЭП, рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области. В ДТП скончался 18-летний юноша.

– Вместе с ним в машине находились 16-летняя пассажирка и 19-летний пассажир, они ранены. Сейчас выясняется, почему начинающий водитель не справился с управлением автомобилем, – указали инспекторы ДПС.

Силовики устанавливают обстоятельства трагедии, уточнили в ведомстве.

Напомним, погиб мотоциклист, который попал в страшное ДТП на Московском тракте в Тюмени.