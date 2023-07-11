В реке Туртас в Уватском районе нашли тело пропавшего рыбака

Фото: Следственный комитет Тюменской области.

Следователи проводят проверку по факту обнаружения в реке Туртас в Уватском районе тела мужчины. В ходе поисковых мероприятий в реке Туртас обнаружено тело 61-летнего мужчины, он уехал на рыбалку еще 5 июля, но обратно не вернулся. Труп водолазы подняли со дна водоема 10 июля 2023 года.

Поисками тюменца занимались полицейские по заявлению родственников погибшего.

– Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

Напомним, в тюменском микрорайоне Заречный во дворе многоэтажки нашли окоченевший труп.