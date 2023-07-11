Эксперт оценила роль виртуальных концертных залов на фестивале «Лето в Тобольском кремле»

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Инновационные технологии позволили приобщиться к такому яркому событию, как музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском кремле», гораздо большему количеству людей, чем вместила открытая площадка на Красной площади Тобольска.

Этот факт прокомментировала эксперт Южно-Российского института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Татьяна Подольская. Специалист высказалась о концерте джазового квинтета под руководством народного артиста России Игоря Бутмана и Тюменского филармонического оркестра под управлением Юрия Медяника, который прошел в рамках фестиваля.

– Организация такого уровня мероприятий в значительной степени повышает потенциал развития событийного туризма региона. Тюменская область входит в топ-20 рейтинга событийного потенциала регионов России, занимая по итогам 2022 года 16-е место. Позиция Тюменской области в данном рейтинге в сравнении с результатами 2021 года снизилась на два места, что вызвано не ухудшением показателей региона, а более динамичным ростом других активных регионов, входящих в топ-20, – подчеркнула Татьяна Подольская.

Концертные залы открываются в Тюменской области под руководством губернатора Александра Моора.