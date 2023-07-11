Погиб мотоциклист, который попал в страшное ДТП на Московском тракте в Тюмени

Фото: соцсети.

Погиб мотоциклист, который попал в страшное ДТП с легковым автомобилем на Московском тракте в воскресенье, 9 июля. От удара оба транспортных средства загорелись. В аварии пострадали два водителя, но владелец машины получил легкие травмы, а мотоциклист оказался в реанимации.

– Медицинский персонал ОКБ № 2 до последнего боролся за жизнь пациента, находившегося в крайне тяжелом, нестабильном состоянии. К сожалению, ввиду тяжести полученных травм он скончался. Приносим глубокие соболезнования родным и близким пострадавшего, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Два дня родные и близкие мотоциклиста просили жителей Тюмени сдать для него кровь. Погибшего звали Алексей Ватолин. Ему был 31 год.

– Срочно нужна кровь, пострадавшему мотоциклисту в субботу на Московском тракте, состояние критическое. Кровь нужна любая: Сдавать на Станции переливания крови (ул.Энергетиков 35 с 8.00 до 13.30), – писали пользователи в социальных сетях в группе «ЧС Тюмень» накануне, 10 июля.

Напомним, в Тюмени ночью из-за ДТП на магистрали загорелись машина такси и мотоцикл. Страшная авария произошла в субботу, 8 июля, в районе 23.00. По данным ГИБДД, на Московском тракте столкнулись Nissan и мотоцикл. Причина – нарушение очередности проезда. От удара машина загорелась. Пострадали два человека.