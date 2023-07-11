Фото: Госохотдепартамент Тюменской области.

В Заводоуковске за взятку осужден бывший охотинспектор. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. В марте 2019 года подсудимый выявил факт незаконной охоты местным жителем – отстрела особи лося с применением механического транспортного средства.

– За несообщение в органы внутренних дел о выявленном факте незаконной охоты, предоставлении охотнику-нарушителю возможности скрыться с места преступления с добычей подсудимый получил от него вознаграждение в сумме 220 тысяч рублей, – указали в прокуратуре.

Изучив детали дела, суд назначил должностному лицу штраф в сумме свыше 2,8 миллиона рублей, а также лишил его на четыре года права занимать должности на госслужбе. Взяткодатель освобожден от уголовной ответственности в связи с активным способствованием раскрытию и расследованию преступления.