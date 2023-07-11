В Тюменской области 11 июля объявлен оранжевый и желтый уровень погодной опасности

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени 11 июля объявлены оранжевое и желтое погодные предупреждения. Об этом рассказали в Федеральной службе России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Оранжевая шкала говорит об опасной, с угрозой стихийных бедствий, погоде.

Предупреждение в Тюмени объявлено из-за высокой температуры воздуха – днем синоптики обещают жару до +40 градусов, а желтое предупреждение – из-за грозовой угрозы и сильных порывов ветра. Пожарная опасность в регионе может ухудшиться, отмечают синоптики.

Высокая пожарная опасность 4 класса по шкале Нестерова, гроза и сильный ветер прогнозируются в регионе до конца дня. Прогноз по этим явлениям будет актуален до 20.00.

Ранее мы рассказывали, что тюменским компаниям рекомендовано из-за жары сократить рабочий день.