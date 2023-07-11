Банк Уралсиб подарил дыхательные тренажеры пациентам Тюменского реабилитационного центра

Фото: ПАО "Уралсиб Банк".

Сотрудники банка Уралсиб подарили Тюменскому реабилитационному центру двадцать дыхательных тренажеров, которые помогают пациентам восстановиться после перенесенного COVID-19.

Тренажеры, приобретенные банком, директору центра Светлане Авериной вручила Ольга Казакова – директор по работе с клиентами премиального сегмента малого бизнеса в Тюменской территориальной дирекции Уралсиба.

Тюменский реабилитационный центр – известный производитель индивидуальных протезно-ортопедических изделий в регионе и в стране, одно из ведущих учреждений в системе здравоохранения региона, которое уже более 30 лет помогает пациентам разных возрастов вернуться к полноценной жизни после перенесенных травм и заболеваний.

С банком Уралсиб центр сотрудничает около 15 лет.

– Мы ценим в Уралсибе клиентоориентированность, индивидуальный подход, а также профессионализм менеджеров, которые всегда открыты для общения и помощи в решении вопросов, – отметила Светлана Аверина.

– Реабилитационный центр для нас является очень важным клиентом, не только с точки зрения бизнеса, как успешное и быстро развивающееся предприятие, но и в силу социальной значимости той помощи, которую Центр оказывает тюменцам, испытывающим проблемы со здоровьем. Мы достигли хороших объемов сотрудничества и намерены расширять их в будущем, – сказала управляющий ДО «Тюменский» банка Уралсиб Марина Жох.

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