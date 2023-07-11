Съезд, национальный аул, состязания батыров и конные скачки: как пройдет Курултай казахов России

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

15 июля Тюменская область встретит гостей национального праздника Курултай казахов России.

В поселке Центральный Заводоуковского городского округа будут работать тематические площадки с концертной программой, ярмарочными рядами, национальными играми, конными скачками, казахским аулом и этноподворьями.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

На центральной площади – народные гулянья и неповторимый национальный колорит – здесь разместятся 15 юрт с аутентичным убранством, которые будут представлять районы Тюменской области, где компактно проживают казахи. В каждом из национальных подворий накроют праздничный дастархан, пройдут самобытные обряды, уникальные мастер-классы, выставки традиционного быта кочевников.

На большой сцене Курултая казахов России состоится многочасовая концертная программа «Бірге/Вместе» с участием творческих коллективов Тюменской области и Республики Казахстан. На спортивной площадке смелые батыры сойдутся в поединке по казахской поясной борьбе қазақ куресi, на малой сцене среди девушек выберут красавицу с самой длинной косой. На импровизированном ипподроме пройдут зрелищные конные игры и соревнования, среди них «Қыз қуу/Догони девушку». На выставке-ярмарке мастера многонациональной Тюменской области представят изделия народных художественных промыслов и ремесел.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Накануне праздничных гуляний, как и положено по традиции проведения курултаев или собраний, пройдет съезд Федеральной национально-культурной автономии казахов России, в котором примут участие делегаты и гости из 18 регионов России.

Президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев отметил, что созыв Курултая – древняя традиция. На таких собраниях принимались важные решения, которые объединяли весь народ. Сегодня Курултай – это еще и яркий, очень народный праздник для представителей любой национальности. Тематические площадки, пролог, концерт – все посвящено не только обычаям казахского народа, но и многообразию культур, крепким традициям добрососедства народов многонациональной России.

Начнется праздничная программа Курултая казахов России в 11.00.

Мероприятие пройдет по инициативе Федеральной национально-культурной автономии казахов России при поддержке правительства Тюменской области.