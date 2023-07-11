Комитет Госдумы направил Бастрыкину запрос о проверке стримерши Жади из Тюмени

Фото: группа «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Комитет Госдумы направил в Следственный комитет запрос о проверке стримерши под ником Жади из Тюмени. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова написала обращение руководителю Следкома РФ Александру Бастрыкину с просьбой заняться проверкой тюменской стримерши.

В прямом эфире на глазах у аудитории женщина оскорбляла своего 12-летнего сына, угрожала ему и даже занималась рукоприкладством.

– Считаю, что указанные факты заслуживают пристального внимания и всесторонней проверки, – указано в заявлении.

Напомним, сотрудники полиции проведут проверку по данному факту. Ситуацию под личный контроль взял прокурор Тюменской области Владислав Московских. В настоящее время личность женщины устанавливают. Видеоролик с отрывком стрима, на котором женщина угрожала своему ребенку за то, что он отказался принести ей скотч, был размещен в социальных сетях накануне.