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НовостиПроисшествия11 июля 2023 4:37

На Салаирском тракте в Тюмени мотоциклист сбил беременную мать с ребенком

Люди ехали на дачу
Серафима Краснова
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Мотоциклист сбил школьника и беременную женщину на дачном тракте под Тюменью. Трагедия произошла 10 июля на 11-м километре Салаирского тракта. По версии правоохранителей, 27-летний мотоциклист на Suzuki переехал 7-летнего мальчика и его маму.

Родители с ребенком переходили дорогу вне пешеходного перехода, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Люди ехали на дачу и планировали зайти в продуктовый магазин. Травмы различной степени тяжести получили беременная женщина, ребенок и водитель мотоцикла.

Водительского удостоверения на мотоцикл мужчина не имеет. Силовики выясняют обстоятельства ДТП.

Еще одна трагедия произошла вчера. На объездной Тюмени 10 июля молодой парень насмерть сбил 27-летнего мужчину.