На объездной Тюмени 10 июля молодой парень насмерть сбил 27-летнего мужчину

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Печальная история произошла 10 июля вечером. На окружной дороге в Тюмени погиб 27-летний пешеход, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона. По данным силовиков, в районе 23.00 на 6-м километре окружной города автомобиль Nissan сбил молодого парня.

Предварительно, человек переходил дорогу вне пешеходного перехода, уточнили в ведомстве. Мужчина скончался на месте происшествия.

В ГИБДД добавили, что 19-летний водитель авто за рулем провел около года. Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП.

Напомним, ГИБДД выводит дополнительные экипажи на тюменские трассы из-за жары. Автоинспекторы рекомендуют водителям в жаркую погоду чаще отдыхать.