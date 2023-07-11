После аномальной жары в Тюмени ожидается резкое похолодание. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области похолодает как минимум втрое в сравнении с жарой, которая ожидается в ближайшие дни. В среду, 12 июля 2023 года, в регионе жара достигнет +41 градуса практически по всей области.

Минимальная температура +34 градуса ожидается лишь на самом севере Тюменской области. Однако уже в субботу, 15 июля 2023 года, температура упадет более чем втрое, если сравнивать с 40-градусной жарой. Так, 15 июля 2023 года в северных районах Тюменской области похолодает до +13 градусов, в южных районах – до +15…+18 градусов.

Ночью в воскресенье, 16 июля 2023 года, в северных районах температура упадет до +8…+9 градусов, на юге – до +10…+11 градусов. Днем все же будет теплее: практически во всей Тюменской области ожидается +15 градусов.

Передышка от жары не продлится долго, уже в конце следующей недели в регион вернутся температуры выше +27 градусов.

Отметим, во вторник, 11 июля 2023 года, столбик термометра днем достигнет отметки в +40 градусов, ночью станет немного прохладнее. Температура воздуха составит +25 градусов. Ветер северо-западный, в регионе преимущественно без осадков, местами грозы.