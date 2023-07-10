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НовостиОбщество10 июля 2023 13:12

В 2023 году в Тюмени на свет появилось более 6 тысяч детей

Тюмень бьет очередные демографические рекорды
Серафима Краснова
Тюмень бьет очередные демографические рекорды.

Тюмень бьет очередные демографические рекорды.

Фото: Виктория Гаврик

Тюмень бьет очередные демографические рекорды. В июне 2023 года на свет появилось 1 102 ребенка. Всего за полгода родилось 6 204 малыша, рассказали в пресс-службе городской администрации.

– Чтобы успеть отпраздновать Всероссийский день семьи, любви и верности 8 июля, в июне создали семьи 905 пар, опередив своих прошлогодних «коллег» на 55 свадеб. Счастливых обладателей свидетельств о браке с начала года стало 2 645 пар, – заявили в пресс-службе тюменской мэрии.

Напомним, почти 3 тысячи супружеских пар в Тюменской области состоят на диспансерном учете по бесплодию.