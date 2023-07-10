У жителя Тюмени силовики изъяли пистолет и ручную гранату

Мужчина останется под стражей до 7 сентября 2023 года. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени у жителя изъяли пистолет ТТ с двумя магазинами, патроны и ручную осколочную оборонительную гранату. Мужчину признали виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. 5 июля в ходе обысков у него были обнаружены пистолет и патроны, а также ручная граната.

– Вину в инкриминируемых преступлениях Владимир И. не признаёт. Его причастность к совершению преступлений подтверждается собранными по делу доказательствами, – рассказали в пресс-службе судов.

Мужчина останется под стражей до 7 сентября 2023 года.

Напомним, 6 июля в Тюменской области силовики застрелили готовившего теракт сторонника Украины. Кроме самодельного взрывного устройства, у преступника был найден пистолет Макарова.