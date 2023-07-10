После публикации «Комсомолки» в Московский прокуратура проверит деятельность администрации района

Проводится проверка деятельности администрации Тюменского муниципального района. Фото: Татьяна Коркина

В истории с укусом ребенка собакой в поселке Московский появились новые детали. После выхода нашей статьи, прокуратура Тюменского района организовала проверку по факту нападения животного на человека.

Сотрудники надзорного ведомства в интересах несовершеннолетней подготовили исковое заявление о взыскании моральной компенсации, причиненного укусом собаки.

– Одновременно проводится проверка деятельности администрации Тюменского муниципального района и организаций, обеспечивающих отлов и содержание животных без владельцев, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, 4 июня 2023 года бездомная собака укусила за ногу 9-летнюю девочку, которая гуляла на улице недалеко от дома в поселке Московский.

Мы ранее рассказывали, что утром 7 июля специалисты по отлову приехали на место скопления бездомных животных и стали отстреливать собаку, напавшую на 9-летнюю девочку. Как сообщают очевидцы, стреляли, предположительно, из ветеринарного ружья с инъекционными дротиками, в которых находилось вещество для усыпления. Однако после этого специалисты по отлову не стали искать собаку в кустах, а просто уехали. В итоге собака пролежала до вечера в грязи, а позже доползла на место привычного для неё обитания и стала зализывать кровавую рану на ноге.