На Ямале сложилась стабильная ситуация в сфере межконфессиональных и межнациональных отношений

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Заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации состоялся в Москве. В заседании участвовали сенаторы, депутаты ГосДумы РФ, представители федеральных органов исполнительной власти, религиозных и общественных организаций, научного и экспертного сообщества. Темой заседания стали актуальные вопросы сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в новой геополитической обстановке.

Участники заседания заслушали доклад Заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачёва, который отметил, что сейчас в ряде стран Запада идейной доминантой становятся подходы, основанные на размывании традиционных институтов, включая семью, брак, школу, религию.

- Наше государство выступает на международной арене как хранитель и защитник традиционных общечеловеческих духовно-нравственных ценностей, - сказал вице-спикер СФ.

Ямал, по поручению спикера Заксобрания Ямала Сергея Ямкина, представляла заместитель Председателя Наталия Фиголь. Она подчеркнула, что в регионе ситуация в сфере межконфессиональных и межнациональных отношений стабильная.

- Ямал – многонациональный регион, где знают цену дружбе и сотрудничеству. По данным опросов большинство жителей округа считают отношения между представителями разных конфессий и национальностей доброжелательными и бесконфликтными. Но это не повод для успокоения. Происходящие в мире события, трансформация информационного пространства заставляют нас многое переосмыслить. Поэтому сегодня так актуальны вопросы сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей в обществе, совершенствование работы с молодежью, в том числе патриотического воспитания и всемерной поддержки общественных инициатив в данной сфере, – пояснила парламентарий.

Во время заседания обратили внимание на комплекс мер, принятых на государственном уровне для сохранения и укрепления традиционных ценностей российского общества. Это внесенные в российскую Конституцию поправки, направленные на защиту традиционной семьи, материнства и детства, поддержку государственного языка и сохранение этнокультурного и языкового многообразия, преемственности в развитии Российского государства, сохранение исторической памяти, значимости религии и наследия многонационального народа России.

Участники встречи обсудили возможности создания организационно-правовых механизмов для защиты традиционных ценностей, усиления государственной поддержки производства фильмов, теле- и радиопрограмм, литературной и художественной продукции, совершенствования критериев отбора проектов в творческих конкурсах, актуализации стандартов общего и профессионального образования, для создания в них механизмов, направленных на воспитание будущего поколения.