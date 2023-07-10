В Тюмени прокурор проконтролирует проверку видео с угрозами ребенку в прямом эфире

Фото: прокуратура Тюменской области.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль проверку по размещенному в социальной сети видео, где женщина угрожает ребенку расправой и выгоняет из дома.

Напомним, 10 июля в Сети и ряде СМИ была размещена видеозапись, на которой стримерша угрожает 12-летнему мальчику расправой.

– Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты проверки. После установления личности запечатленной на видео женщины, в зависимости от ее статуса будет дана оценка ее действиям, а также действиям должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, – рассказали в прокуратуре Тюменской области.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Отметим, полиция передала видеозапись, которая была опубликована в соцсетях, сотрудникам ПДН.