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НовостиПроисшествия10 июля 2023 10:19

Сотрудники МЧС дали советы тюменцам, как пережить аномальную жару

Экстремальная жара в Тюменской области продержится до конца рабочей недели
Серафима Краснова
Экстремальная жара в Тюменской области продержится до конца рабочей недели.

Экстремальная жара в Тюменской области продержится до конца рабочей недели.

Фото: Виктория Гаврик

Сотрудники МЧС дали несколько советов тюменцам, как пережить жару. Экстремальная жара в Тюменской области продержится до конца рабочей недели. Для того, чтобы избежать неприятных последствий аномально теплой погоды необходимо соблюдать правила безопасного поведения:

– Немедленно перейди в тень, на ветер или прими душ.

– Небольшими глотками выпей много воды.

– Постарайся охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара.

Напомним, аномально жаркие дни ожидаются в регионе с 10 по 13 июля. Спасатели предупреждают, что во время жары возрастает вероятность пожаров.