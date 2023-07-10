Сотрудники МЧС дали советы тюменцам, как пережить аномальную жару

Экстремальная жара в Тюменской области продержится до конца рабочей недели. Фото: Виктория Гаврик

Сотрудники МЧС дали несколько советов тюменцам, как пережить жару. Экстремальная жара в Тюменской области продержится до конца рабочей недели. Для того, чтобы избежать неприятных последствий аномально теплой погоды необходимо соблюдать правила безопасного поведения:

– Немедленно перейди в тень, на ветер или прими душ.

– Небольшими глотками выпей много воды.

– Постарайся охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара.

Напомним, аномально жаркие дни ожидаются в регионе с 10 по 13 июля. Спасатели предупреждают, что во время жары возрастает вероятность пожаров.