Сотрудники МЧС дали советы тюменцам, как пережить аномальную жару

Экстремальная жара в Тюменской области продержится до конца рабочей недели.
Фото: Виктория Гаврик
Сотрудники МЧС дали несколько советов тюменцам, как пережить жару. Экстремальная жара в Тюменской области продержится до конца рабочей недели. Для того, чтобы избежать неприятных последствий аномально теплой погоды необходимо соблюдать правила безопасного поведения:
– Немедленно перейди в тень, на ветер или прими душ.
– Небольшими глотками выпей много воды.
– Постарайся охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара.
Напомним, аномально жаркие дни ожидаются в регионе с 10 по 13 июля. Спасатели предупреждают, что во время жары возрастает вероятность пожаров.