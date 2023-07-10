В Тюменском районе осудили мигранта за дачу взятки автоинспектору

Инспекторы ДПС оставили автомобиль на посту полиции «Богандинский». Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области житель Узбекистана попался на попытке взятки сотруднику полиции. Суд назначил 28-летнему гражданину Узбекистана наказание в виде штрафа на сумму свыше 450 тысяч рублей с рассрочкой на 1 год и 6 месяцев. Следствием было установлено, что в ноябре 2022 года мигрант вместе с товарищем ехал на SKODA в сторону Тюмени.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль на посту полиции «Богандинский». Во время досмотра правоохранители нашли в машине наркотическое вещество массой 0,36 грамма.

– Мужчина предложил сотруднику полиции договориться и вложил в рабочий журнал инспектора 15 000 рублей. В результате водитель оказался на скамье подсудимых, как и его пассажир. Подсудимый вину признал полностью, раскаялся, – рассказали в пресс-службе судов.

Его товарища привлекли к административной ответственности за незаконные приобретение, хранение и перевозку без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства.