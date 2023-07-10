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НовостиПроисшествия10 июля 2023 10:04

В Тюменском районе осудили мигранта за дачу взятки автоинспектору

Инспекторы ДПС остановили автомобиль на посту полиции «Богандинский»
Серафима Краснова
Инспекторы ДПС оставили автомобиль на посту полиции «Богандинский».

Инспекторы ДПС оставили автомобиль на посту полиции «Богандинский».

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области житель Узбекистана попался на попытке взятки сотруднику полиции. Суд назначил 28-летнему гражданину Узбекистана наказание в виде штрафа на сумму свыше 450 тысяч рублей с рассрочкой на 1 год и 6 месяцев. Следствием было установлено, что в ноябре 2022 года мигрант вместе с товарищем ехал на SKODA в сторону Тюмени.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль на посту полиции «Богандинский». Во время досмотра правоохранители нашли в машине наркотическое вещество массой 0,36 грамма.

– Мужчина предложил сотруднику полиции договориться и вложил в рабочий журнал инспектора 15 000 рублей. В результате водитель оказался на скамье подсудимых, как и его пассажир. Подсудимый вину признал полностью, раскаялся, – рассказали в пресс-службе судов.

Его товарища привлекли к административной ответственности за незаконные приобретение, хранение и перевозку без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства.