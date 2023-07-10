Энергетики оценили уровень знаний более 300 выпускников

Фото: Анна Галимова.

«Россети Тюмень» приняли участие в итоговой аттестации студентов семи учебных заведений Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Энергетики оценили уровень компетенций более 300 выпускников по программам среднего профессионального и высшего образования.

Специалисты системообразующей компании региона вошли в состав государственных экзаменационных комиссий Сургутского государственного и Тюменского индустриального университетов, Государственного аграрного университета Северного Зауралья, Новоуренгойского многопрофильного и Урайского политехнического колледжей. А оценка знаний студентов индустриального института Югорского государственного университета и Сургутского политехнического колледжа состоялась под председательством энергетиков.

Кроме того, специалисты электросетевого предприятия стали экспертами демонстрационного экзамена, на котором порядка 50 выпускников колледжей из Нефтеюганска и Урая подтвердили свои компетенции в условиях моделирования реальных производственных ситуаций.

Отметим, что за последние три года работу в энергокомпании получили 76 выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений.