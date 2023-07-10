Жара не уйдет: природные катаклизмы в Тюменской области продолжатся до конца лета

Летом 2023 года Тюменскую область ждет аномальная изнуряющая жара. Фото: Виктория Гаврик

Тюменцев ждет самое странное лето за многие годы. Судя по долгосрочным прогнозам, которые начали появляться уже в марте, в июне – августе 2023 года климатическая обстановка в регионе будет очень нестабильной и богатой на природные катаклизмы.

Синоптики утверждают, что летом 2023 года Тюменскую область ждет аномальная, изнуряющая жара. С первых чисел июня жителей нескольких регионов России ожидало настоящее пекло. Столбики термометров по всей стране в июне и июле показывали сразу на 5 −7 градусов выше нормы, что очень много.

Так, аномальная жара накрыла в июне европейскую часть страны, а также Сибирь, Урал и Дальний Восток, включая Тюменскую область.

Столбик термометра в июле будут подниматься до плюс 30 − 34 градусов, причем в тени. На солнце же погодные градусники могут показывать 40 градусов выше нуля.

Фото: скриншот.

Однако, уверены метеорологи, середина лета окатит тюменцев волной холода. Синоптики предупреждают о резком похолодании в июле 2023 года. Согласно долгосрочным прогнозам метеорологов, июльский температурный фон после 15 июля по сравнению с июньским рухнет сразу на 10 градусов.

Август-2023 продолжит тренд на странное лето, который заложат его собратья по сезону – июнь и июль. Согласно предварительным прогнозам синоптиков, на всю территорию России вернётся адская жара.

С одной стороны, это неплохо: жителей Урала и Сибири ждет щедрая компенсация за зиму, но с другой – резкое изменение направления воздушных масс спровоцирует образование зон холодного и горячего воздуха. Их столкновение вызовет целый ряд опасных климатических явлений, таких как ураганы, грозы, молнии и град.