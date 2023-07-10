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НовостиПроисшествия10 июля 2023 8:39

Жители Тюмени отправились в Свердловскую область на помощь лесным пожарным

25 сотрудников Тюменской авиабазы тушат лесные пожары в Свердловской области
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Жители Тюмени отправились в Свердловскую область на помощь лесным пожарным. Об этом рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

– 25 сотрудников Тюменской авиабазы тушат лесные пожары в Свердловской области. Десантники-пожарные уватского филиал сейчас работают в Сосьвинском районе. Возглавляет группу Сергей Мацынин, – уточнили в правительстве.

Напомним, что в регионе сняли противопожарный режим из-за стабилизации обстановки.