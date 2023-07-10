ГИБДД выводит дополнительные экипажи на тюменские трассы из-за жары

Автоинспекторы рекомендуют водителям в жаркую погоду чаще отдыхать. Фото: Татьяна Коркина

Из-за жаркой погоды сотрудники ГИБДД федеральных и региональных трасс стали чаще останавливать автомобили, чтобы оценить состояние водителей и дать им необходимые рекомендации в аномальную погоду.

– Автоинспекторы рекомендуют водителям в жаркую погоду чаще отдыхать, пить больше воды. Пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется избегать дальних поездок, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

На аварийно опасных магистралях Тюмень – ХМАО, Курган – Тюмень несут службу дополнительные экипажи взвода ДПС.

Кроме того, в жаркие дни пройдут совместные выезды на федеральные трассы сотрудников ГИБДД и медицинских работников. Доктора дадут автомобилистам необходимые советы, измерят давление, проверят другие показатели организма.