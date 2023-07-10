После публикации «Комсомолки» в Московский приехали ловить собак, но остались вопросы. Фото: предоставлено КП

В истории с укусом ребёнка собакой в поселке Московский появились новые подробности. После выхода нашей статьи некоторые службы и ведомства стали активно сотрудничать с мамой пострадавшего ребёнка и объявился подрядчик по отлову собак.

Утром 7 июля специалисты по отлову приехали на место скопления бездомных животных и стали отстреливать собаку, напавшую на 9-летнюю девочку. Как сообщают очевидцы, стреляли, предположительно, из ветеринарного ружья с инъекционными дротиками, в которых находилось вещество для усыпления. В собаку попали, та пробежала ещё несколько метров и упала. К великому удивлению местных жителей, специалисты по отлову не стали искать собаку в кустах, а просто уехали. В итоге собака пролежала до вечера в грязи, а позже доползла на место привычного для неё обитания и стала зализывать кровавую рану на ноге.

Весь день заявительница звонила подрядчику по отлову, чтобы уточнить, почему бросили собаку в таком состоянии, но все попытки были тщетны, трубку не брали.

Сейчас собаки до сих пор в полном составе находятся на прежнем месте. Остаётся только догадываться, как дальше они будут относиться к людям после такого отношения к ним. Местные остерегаются, что животные станут ещё более озлоблены и агрессивны.