В Тюмени на строительство дорог до 2025 года в районе «Комаровский» потратят 949 млн рублей

Все работы необходимо выполнить с 15 апреля 2024 года до 23 декабря 2025 года. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени на строительство дорог в районе «Комаровский» потратят почти 1 миллиард рублей. На эти цели выделено около 949 миллионов рублей. В документации, опубликованной на официальном портале «Госзакупки», указано, что подрядчик должен обустроить больше 3,4 километра улиц. В частности, 1,4 километра улицы Фармана Салманова и два километра улицы Васильковой.

Кроме того, нужно построить дорогу, обустроить наружное освещение и построить ливневку. Все работы необходимо выполнить с 15 апреля 2024 года до 23 декабря 2025 года.

Заявки от компаний власти принимают до 17 июля, результаты станут известны после 19 июля текущего года.

Напомним, что в районе «Комаровский», согласно планам администрации города, построят многоэтажные дома, спортплощадки и наземный паркинг. Работы завершатся до конца 2025 года.