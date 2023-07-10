Два авиарейса из Сочи в Тюмень задержаны на 10 часов из-за проливных дождей

Лайнер вылетит только в 16:20. Фото: Татьяна Коркина

Жители Тюмени не могут улететь из Сочи из-за обрушившихся на город ливней. В результате непогоды задержаны на срок от восьми до тринадцати часов несколько авиарейсов компаний «Аэрофлот», «Ямал» и «ЮТэйр». Кроме того, сообщается о задержке на 10 часов самолета, следующего по маршруту Тюмень – Сочи.

Теперь лайнеры вылетят только в 16:20. В прошедшие выходные на Сочи обрушились мощнейшие дожди. Ночью в результате залпового ливня в городе выпало почти 80 мм осадков. Вода в реке Хорота достигла опасных отметок, власти включили сиренно-речевые установки для оповещения людей.

– В соответствии со штормовым предупреждением, в период с 22:00 и до конца суток 9 июля, а также в течение суток 10 июля 2023 года в Сочи прогнозируют сильные дожди и ливни. На отдельных реках курорта ожидаются подъемы уровней воды с достижением опасных отметок. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, 10 июля в Сочи дожди продолжатся. В течение суток ожидается выпадение более 40 мм осадков.