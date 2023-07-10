На городском пляже в Ишиме 9 июля утонул 40-летний мужчина

Его тело водолазы подняли со дна реки через пару часов. Фото: Виктория Гаврик

Еще одна трагедия произошла в Тюменской области в прошедшие выходные. В воскресенье, 9 июля, на городском пляже в Ишиме вели работы водолазы из подразделения ТОСЭР. В водоеме утонул мужчина, его тело некоторое время искали в реке. Спустя несколько часов труп подняли со дна водоема спасатели.

По словам начальника управления поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгения Булкина, помощь водолазов понадобилась поздним вечером на местном пляже. Сотрудники ведомства незамедлительно приехали на место происшествия.

– Мужчина, около 40 лет. Спасатели-водолазы Ишимского ПСО ГКУ ТО «ТОСЭР» привлекались к работам. Тело мужчины нашли, – рассказал он журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень».

Отметим, что трагедии на тюменских водоемах случаются ежедневно. Например, пару дней назад из реки достали тело тюменца, которого искали неделю. Он отправился на рыбалку еще 1 июля 2023 года. Тревогу забила его супруга сразу после того, как муж перестал отвечать на звонки. В целом с начала купального сезона в реках, карьерах и прудах Тюменской области утонули 15 человек.

Обращаясь к жителям, сотрудники ТОСЭР и МЧС просят граждан быть внимательными при нахождении вблизи водоемов, а также исключить купание в местах, помеченных знаками «Купание запрещено».