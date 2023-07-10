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НовостиПроисшествия10 июля 2023 4:19

На городском пляже в Ишиме 9 июля утонул 40-летний мужчина

Его тело водолазы подняли со дна реки через пару часов
Виктория Гаврик
Его тело водолазы подняли со дна реки через пару часов.

Его тело водолазы подняли со дна реки через пару часов.

Фото: Виктория Гаврик

Еще одна трагедия произошла в Тюменской области в прошедшие выходные. В воскресенье, 9 июля, на городском пляже в Ишиме вели работы водолазы из подразделения ТОСЭР. В водоеме утонул мужчина, его тело некоторое время искали в реке. Спустя несколько часов труп подняли со дна водоема спасатели.

По словам начальника управления поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгения Булкина, помощь водолазов понадобилась поздним вечером на местном пляже. Сотрудники ведомства незамедлительно приехали на место происшествия.

– Мужчина, около 40 лет. Спасатели-водолазы Ишимского ПСО ГКУ ТО «ТОСЭР» привлекались к работам. Тело мужчины нашли, – рассказал он журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень».

Отметим, что трагедии на тюменских водоемах случаются ежедневно. Например, пару дней назад из реки достали тело тюменца, которого искали неделю. Он отправился на рыбалку еще 1 июля 2023 года. Тревогу забила его супруга сразу после того, как муж перестал отвечать на звонки. В целом с начала купального сезона в реках, карьерах и прудах Тюменской области утонули 15 человек.

Обращаясь к жителям, сотрудники ТОСЭР и МЧС просят граждан быть внимательными при нахождении вблизи водоемов, а также исключить купание в местах, помеченных знаками «Купание запрещено».