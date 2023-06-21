Губернатор Александр Моор рассказал о возможностях Тюменской области в новых реалиях Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Технологический суверенитет России и возможности Тюменской области в новых реалиях стали темой Губернаторских чтений, состоявшихся 21 июня в режиме видео-конференц-связи.

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Открывая Губернаторские чтения, губернатор Тюменской области Александр Моор напомнил, что понятию «научно-техническая революция» уже более полувека и эта революция продолжается до сих пор. По его мнению, наука и технологии - одно из основных конкурентных преимуществ Тюменской области. Однако потенциал, который создавался десятилетиями, можно очень быстро утратить.

- Мы не можем допустить, чтобы это повторилось. А значит, надо напряженно думать, что делать здесь и сейчас. Но легко не будет, - сказал Александр Моор.

Губернаторские чтения Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

С основным докладом выступил кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник института статисследований и экономики знаний, директор центра «Российская кластерная обсерватория» Высшей школы экономики Евгений Куценко. По его мнению, ключевыми критическими точками в инновационном развитии Тюменской области являются миграция талантов, дефицит малых инновационных компаний и в целом представителей высокотехнологичного, наукоемкого и креативного секторов на фоне довольно высокого начального уровня человеческого капитала.

В своем докладе Евгений Куценко представил комплексный анализ инновационного и отраслевого профиля Тюменской области. Он отметил, что субъект имеет весомые позиции по социально-экономическим условиям инновационной деятельности.

- Безусловно, сильная сторона - это валовый региональный продукт на одного занятого. Прежде всего, большое количество студентов, в том числе в STEM-областях, на 10 тысяч человек. Далее хочу отметить значительный потенциал цифровизации. Население вовлечено в новые технологии, знает их, пользуется ими. Наверно, сильнейшим козырем региона является научно-технический потенциал. Это третье место по стране, - считает ученый.

По его мнению, разговор о технологиях и технологическом развитии должен в первую очередь быть разговором о людях, а не о станках, компьютерах, процессорах. Он также заявил, что считает важным удержать специалистов и привлекать таланты теми плюсами, которые есть в регионе: хорошим уровнем зарплат, высокой транспортной доступностью, успехом в функциональных и культурноориентированных креативных индустриях.

Также Евгений Куценко напомнил, что регион занимает 10-е место в рейтинге инновационного развития субъектов РФ, по количеству высокотехнологичных предприятий малого и среднего бизнеса на втором месте в Уральском федеральном округе. По мнению эксперта, тюменцам следует обратить особое внимание на продвижение креативных и цифровых индустрий. Для этого необходима система выявления, привлечения и поддержки талантливых специалистов, а также запуск на основе кластеров новых кооперационных цепочек и конфигураций, в том числе межрегиональных и международных. - Это сложный путь, но я не вижу альтернативы. Чтобы встроиться в новые тренды, действовать нужно быстро и решительно. Мне кажется, что у Тюменской области есть для этого все возможности и она ими воспользуется, - завершил доклад Евгений Куценко.

ЗАДАЧА МАКСИМУМ

Губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя Губернаторские чтения, отметил, что университеты должны кооперироваться, ведь каждый по отдельности так и останется небольшим и неконкурентноспособным в мировом технологическом масштабе учебным заведением.

- Важна только взаимная кооперация. По этой причине мы вошли в проект по созданию в Тюмени межвузовского кампуса. Я вкладываю большие надежды в него. Кампус - это не столько про постройку и инфраструктуру, сколько про возможность: все студенты и учебные заведения смогут выдать синергетический эффект в виде новых компаний-«единорогов» (крупных стартапов. - Ред.), - сказал Александр Моор. Без сильных университетов сегодня никуда, подчеркнул глава региона.

Обратившись к ректорам, которые тоже слушали выступление докладчика, губернатор напомнил о том, что университет должен входить в топ-300 лучших в мире.

- Коллеги, для вас это задача максимум, звезда, к которой нужно стремиться, - заключил он.

Александр Моор согласился с экспертом, что сегодня нужно двигаться по всем направлениям, пробовать работать со всеми, не упускать время и возможности. Также он сказал, что выступающий подтвердил правильность мыслей о создании кластеров.

- Хорошая идея - «захантить» кого-то, кто имеет опыт создания таких кластеров в России, а может быть, россиян, которые уехали за рубеж. Также отличная мысль, касающаяся возвращения уехавших. Я тоже считаю нормальным то, что люди уезжают из Тюмени учиться или работать в другие регионы и страны. Сейчас нужно подумать над тем, чтобы найти их, зацепить за любовь к малой родине, сделать их членами какого-нибудь кластера, привлекать их к экспертизе, - добавил губернатор.