На жителей Тюмени надвигается испепеляющая жара до +40 градусов. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области к середине будущей недели ожидается своеобразный природный парадокс, следует из обновленного прогноза погоды, представленного синоптиками Росгидрометцентра.

Так, понедельник, 10 июля 2023 года, откроется температурой в +20...+22 градуса и слабым ветром, указано в прогнозе. В течение суток осадков не ожидается, днем прогнозируется до +36. Дальнейшее усиление жары ожидается во вторник, 11 июля 2023 года. Ночью установится температура в диапазоне от +18 до +25 градусов тепла, уверяют синоптики, а днем воздух в Тюменской области прогреется уже до +35...+38. Пиковых показателей температура достигнет именно в среду, 12 июля 2023 года, гласят предварительные данные синоптиков.

На ночь синоптики передают преимущественно без осадков при температуре +21...+25. Днем прогнозируется до +41 градуса тепла.