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НовостиОбщество9 июля 2023 13:35

На Ялуторовском тракте в Тюмени образовалась километровая пробка из-за аварий и экипажа ДПС

Длинная очередь из машин образовалась на въезде в Тюмень
Серафима Краснова
Длинная очередь из машин образовалась на въезде в Тюмень.

Длинная очередь из машин образовалась на въезде в Тюмень.

Фото: Татьяна Коркина

Ялуторовский тракт сковала гигантская пробка. Затор тянется от поселка Винзили до поселка Боровский. Согласно данным открытых интернет-карт, движение транспорта остановилось на полосе в сторону города. Об этом сообщают автомобилисты в соцсетях.

Длинная очередь из машин образовалась на въезде в Тюмень. В районе Тракторной, утверждают очевидцы, стоит патруль ДПС. Крупное ДТП зафиксировано у заправки на 20-м километре трассы. Также авария произошла у спортивной школы Тюменского муниципального района по Ялуторовскому тракту.