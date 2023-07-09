В Тюменской области на 40% подешевели игровые консоли. Фото: Виктория Гаврик

В первой половине 2023 года спрос на игровые приставки в Тюменской области резко сократился, в связи с чем теперь они стали доступнее в свободной продаже. Поскольку спрос упал, магазинам пришлось как-то привлекать покупателей, мотивируя их приобретать новую технику для развлечений. Так, цены упали на PlayStation 5, причем это касается не только обычной версии консоли, но и ее удешевленной модели с приставкой Digital Edition, которая не имеет привода для дисков, будучи способной запускать исключительно только цифровые лицензии.

Если раньше в регионе игровую приставку можно было купить за 90 тысяч рублей и выше, то сейчас ее средняя стоимость составляет 45-50 тысяч рублей. Таким образом, игровые приставки в Тюменской области подешевели на 40%. Кроме того, цены упали и на джойстики, а также на некоторые видеоигры.

В начале 2022 года из-за западных санкций и разных ограничений стоимость игровых приставок и другой техники взлетела в среднем на 30%-50%. Прошло некоторое время и теперь цены существенно снизились.

– Это стандартная ситуация. Старая модель устарела, основной пик продаж пришелся на начало выхода игровой консоли, сейчас спрос снизился. В первое время, на протяжении практически целого года и даже немного 2022, данная консоль оставалась в дефиците, то есть приобрести ее было крайне проблематично. Но затем все резко и неожиданно изменилось, так как электронное устройство стало на целый порядок дешевле и доступнее, – рассказал журналисту «КП» специалист по продажам электротехники в Тюмени.

Если еще недавно купить новые модели приставок было проблематично ввиду их отсутствия в наличии в тех или иных магазинах, то теперь дела обстоят уже совершенно иным образом.

— Другой момент – это ограничения доступа к покупке новых игр, которые ударили по продажам в середине 2022 года. Но покупатели нашли обходные пути: регистрация нового аккаунта, меняли местоположение, страну. Как-то приспособились, — заметил эксперт.

Напомним, в Тюменской области к середине мая 2023 года произошло существенное подорожание бензина, цена повысилась в зависимости от вида топлива на 2 – 4 рубля за последний месяц. По данным сайта АЗС, бензин марки 95 подорожал сразу на 3 рубля: если 24 апреля 2023 года литр стоил 46 рублей, то 18 мая цена указана уже 49,2 рубля на заправках в Тюмени.