Серия фотографий включает портреты молодых общественников региона. Фото: Татьяна Коркина

Жители Тюмени выпустили фотопроект о семейных ценностях. Так, 7 июля появился фотопроект «Чувства не имеют цены», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, пишет «Мегатюмень». Серия фотографий включает портреты молодых общественников региона, деятельность которых связана с ответственным родительством и укреплением внутрисемейных традиций.

В кадре тюменцы находятся вместе со своими детьми за совместными занятиями. Также в карточках молодые родители транслируют ценности, которых придерживаются в своей семье.

— Нашим фотопроектом мы хотели показать, что самый ценный подарок для ребенка — это любовь, забота и участие в его жизни мамы и папы. Поэтому важно делиться эмоциями, быть открытыми и честными, не бояться проявлять чувства к близким, — рассказала руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.

Участниками тематического фотопроекта «Чувства не имеют цены» стали: автор подкаста «Фома. О чем не говорят мужчины» Артём Фомин, специалист центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» Анастасия Попова, руководитель центра патриотического воспитания «Достойный выбор» Максим Шереметьев, член Молодежного совета Тюменского региона Надежда Чуйко и другие.