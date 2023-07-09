Делегация из Иркутской области посетила тюменский центр «Семья»

Эксперты рассказали гостям о том, какие меры социальной поддержки семей с детьми имеются в регионе. Фото: Татьяна Коркина

В тюменском центре «Семья» побывала делегация из Иркутской области. Специалисты приехали в областную столицу для обмена опытом в сфере социального обслуживания населения. В составе делегации оказались министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, его заместитель Светлана Иевлева и директор учебно-методического центра развития социального обслуживания Иркутской области Светлана Клецкина.

– В центре «Семья» действительно много передовых технологий и методик, которые можно внедрять в разных субъектах, в том числе и в Иркутской области. Я уверен, что по возвращению в Иркутск мы поделимся опытом наших тюменских коллег и возьмём себе на вооружение их эффективные практики, – сообщил министр Иркутской области Владимир Родионов.

Добавим, эксперты рассказали гостям о том, какие меры социальной поддержки семей с детьми имеются в регионе, а также представили свой опыт решения этих проблем.

Также членов делегации познакомили с разными направлениями работы центра: деятельность ресурсного центра по поддержке социально ориентированных НКО, реализация проекта «Точка опоры», работа службы экстренного реагирования и многие другие.