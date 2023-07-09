К семенам высших категорий относится 13,5 %, с 1 по 4 репродукцию 80,4 %.

В Тюменской области поля засеяны высококачественными семенами отечественной селекции. К семенам высших категорий, сообщает пресс-служба Россельхозцентра, относится 13,5 %, с 1 по 4 репродукцию 80,4 %, пишет «Тюменская линия».

Всего тюменские сельхозтоваропроизводители высеяли более 200 тысяч тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур, это на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Самой востребованной культурой у предприятий остается яровая пшеница, далее ячмень, овес и горох.

- Стоит отметить, что среди сортов яровой пшеницы, самым популярным был сорт Икар, более 50 тысяч тонн высеянных семян, это 42 % от общего объема сева культуры. Лидером среди ячменя стал сорт Абалак, у овса сорт Отрада. Данные сорта относятся к отечественной селекции и принадлежат тюменским селекционерам», - рассказали в Россельхозцентре Тюменской области.

На полях региона произвели сев просо посевного, бобов кормовых и гречихи. Многолетние травы засеяны в объеме 136 тонн семян, согласно лабораторной проверке – 95 % кондиционные. На долю злаковых приходится 17 %, бобовых – 83 %.