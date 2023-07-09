В Тюменской области названы лучшие места для рыбалки

Рассказываем о лучших местах для рыбалки в Тюмени и Тюменской области в 2023 году. Фото: Татьяна Коркина

Тюменцам назвали рыбные места. Хороший улов можно поймать в Туре. Главное знать о гастрономических предпочтениях рыбы, «клевой» погоде и как правильно забрасывать удочку. Рекомендации по ловле дал опытный рыбак Виталий. Только знание нескольких рыболовных правил позволит добыть не только вездесущего ротана, но и крупного леща, язя, окуня, чебака, налима и даже очень капризного метеозависимого карася, пишет «Тюменская область сегодня».

В Туре водится приличное разнообразие пресноводных рыб, но в пищу их лучше не употреблять. В черте города слишком большой пресс на реку и ее обитателей оказывают сточные воды, в том числе ливневой канализации.

Под Тюменью есть множество относительно чистых водоемов – речных стариц, природных озер и живописных песчаных карьеров, куда энтузиасты запустили даже несвойственные Сибири виды рыб: толстолобика, белого амура и сазана. Под Тюменью есть несколько рыбных хозяйств, где арендаторы предоставляют услуги платной рыбалки. Например, у деревни Костылево, Перевалово и в Исетском районе.