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НовостиОбщество9 июля 2023 11:22

Психолог объяснил, откуда у тюменцев склонность к трудоголизму

Это не связано с желанием много заработать
Источник:kp.ru
Это не связано с желанием много заработать.

Это не связано с желанием много заработать.

Фото: Татьяна Коркина

Названа причина трудоголизма среди тюменцев. По мнению психолога Игоря Деменкова, это не связано с желанием много заработать. Такое поведение – не что иное, как бегство от реальности, ведь такие люди не могут ни думать, ни говорить ни о чем другом, кроме работы, пишет «Мегатюмень».

– Трудоголики боятся остаться один на один со своими мыслями и проблемами, которые происходят в реальной жизни. Часто они ставят свои желания и потребности семьи, родственников, друзей на второй план, – отмечает Игорь Деменков.

По словам специалиста, трудоголики часто ведут себя независимо, говоря, что им никто не нужен, кроме работы и отмечая, что только она способна их мотивировать. На самом деле, причина таких действий кроется в эмоциональном состоянии. Трудоголики – это одинокие люди, таким образом, они пытаются избавиться от внутренних переживаний и психологических проблем.