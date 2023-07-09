Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье9 июля 2023 10:29

Выпускник тобольского медколледжа получил медаль за борьбу с COVID-19

Во время пандемии он помогал врачам, участвовал в волонтерском движении медиков
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Выпускник тобольского медицинского колледжа сегодня, 9 июля, получил медаль за борьбу с коронавирусом. Иван Вилисов окончил школу в селе Бизино Тобольского района, потом поступил в медицинский колледж имени В. Солдатова.

— Во время пандемии он помогал врачам, участвовал в волонтерском движении медиков. Награду от профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации ему вручил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин, — рассказали в Информационном центре правительства Тюменской области.

Напомним, в регионе сняли режим повышенной готовности из-за COVID-19. Он действовал в Тюменской области на протяжении 1 200 дней.